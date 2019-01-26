ستاندر آند بورز: تكلفة إغلاق الحكومة الأمريكية بلغت 6 مليارات دولار

علم الولايات المتحدة

وكالات

كشف تقرير أصدرته وكالة "ستاندر آند بورز" الأمريكية المتخصصة في مجال البحوث المالية النقاب عن أن تكلفة الإغلاق الحكومي الأمريكي بلغت 6 مليارات دولار.

وذكرت الوكالة الأمريكية ، في تقرير نقلته مساء اليوم شبكة "إيه بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية ، أن تكلفة إغلاق الحكومة الأمريكية جزئيا فاقت المبلغ الذي يطالب به الرئيس

دونالد ترامب لإقامة جدار على الحدود الجنوبية مع المكسيك وهو 7ر5 مليار دولار.وقالت " نعم انتهى أطول إغلاق للحكومة في تاريخ الولايات المتحدة ، ولكن بأي ثمن ؟ ، الاقتصاد الأمريكي تحمل خسائر قدرها 6 مليارات دولار ، وإن النتائج أسوأبكثير مما كان متوقعًا".وكان الرئيس الأمريكي قد وقع أمس اتفاقا مع الكونجرس يتضمن إنهاء الإغلاق الحكومي بشكل مؤقت لمدة 3 أسابيع دون الاستجابة لمطلب ترامب، على أن يواصل الكونجرس التفاوض مع البيت الأبيض بشأن تمويل الجدار الحدودي الذي كان السبب الأساسي في أطول إغلاق تشهدها مؤسسات الحكومة الأمريكية على مدار تاريخها وأدى إلى اجبار 800 ألف أمريكي على العمل بدون أجر أو الحصول على إجازات إجبارية.