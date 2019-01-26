مصرع 5 أشخاص جراء فيضانات الجزائر

وكالات

لقي 5 أشخاص مصرعهم، منذ الخميس في الجزائر، بعد أن جرفتهم مياه الفيضانات في العديد من ولايات البلاد، حسبما أعلن الدفاع المدني، اليوم السبت.

وأوضح المصدر أنه "تم انتشال جثث جميع الضحايا خلال الـ48 ساعة الأخيرة، بعد

أن جرفتهم المياه في عنابة والطارف وتيزي أوزو وتيبازة".

ولقي شخصان مصرعهما الخميس في تيزي أوزو وتيبازة في المنطقة المحيطة بالعاصمة، وشخصان آخران في عنابة الجمعة، وخامس في

الطارف في شمال شرق البلاد قرب الحدود مع تونس، بحسب المصدر ذاته.

ونفذت عمليات إنقاذ في أكثر من 17 ولاية جزائرية، حيث تمت إغاثة مئة شخص في الساعات الـ24 الماضية، وفقا لوكالة "فرانس برس".

ويستمر انقطاع حركة المرور في 30 طريقا في أكثر من 10 ولايات بسبب هطول الثلوج.