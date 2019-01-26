الأمم المتحدة تدعو جميع الأطراف في فنزويلا إلى الحوار السياسي

انطونيو جوتيريش

وكالات

دعا أنطونيو جوتيريش سكرتير عام الأمم المتحدة، اليوم السبت، جميع الأطراف في فنزويلا إلى الانخراط في حوار سياسي حقيقي وشامل من أجل تجاوز الأزمة التي طال أمدها في بلادهم .

وذكرت شبكة "ايه بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية أن جوتيريش

أعرب عن استعداده للمساهمة في حل الأزمة الراهنة في فنزويلا ، مشيرا إلى وجود اختلاف في وجهات النظر بشأن ما يتعين أن يحمله المستقبل لفنزويلا ، غير أن هناك اتفاقا- مع ذلك - بشأن الهدف الذي يجب أن يسمح لجميع مواطنيها بالعيش في سلام ورفاهية واحترام لحقوق الإنسان.

وكان مجلس الأمن الدولي قد عقد اليوم جلسة للنظر في الأوضاع بفنزويلا ، حيث أكد مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي أن هناك حاجة للتحرك فورا من أجل مواجهة الأوضاع الإنسانية في فنزويلا .