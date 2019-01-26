مليشيا الحوثي ترتكب 745 خرقاً للهدنة في الحديدة

عناصر من مليشيا الحوثي - ارشيفية

وكالات

ارتكبت ميليشيات الحوثي الانقلابية 745 خرقا لهدنة وقف إطلاق النار التي ترعاها الأمم المتحدة في الحديدة غرب اليمن بموجب اتفاق ستوكهولم.

وأفادت تقارير فرق الرصد التابعة للحكومة اليمنية، اليوم السبت، بأن خروقات ميليشيا الحوثي الانقلابية منذ بدء الهدنة في 18ديسمبر الماضي، وحتى 25 يناير الجاري، أدت إلى مقتل 51 مواطنا يمنيا وإصابة 370 آخرين جراحات بعضهم خطيرة.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، عن مصدر عسكري أن الخروقات الحوثية مستمرة بمختلف أنواع الأسلحة، وتستهدف منازل المواطنين والأماكن العامة ومواقع الجيش، مشيراً إلى أن الميليشيا الحوثية مستمرة في تصعيدها.

وأكد المصدر أن الميليشيات استهدفت في وقت سابق البعثة الدولية لتنفيذ اتفاق ستوكهولم والمسؤولة عن إعادة الانتشار.

كما قصفت خلال الساعات الماضية المطاحن

التي تستخدمها الأمم المتحدة مخازن لها في تحدٍّ واضح واستهتار بالمجتمع الدولي.

ولفت إلى أن الميليشيات الحوثية تعمل بشكل مستمر على تعزيز مواقعها الدفاعية عن طريق زراعة الألغام وحفر الخنادق والممرات البرية في المداخل والمواقع الرئيسية بغية إفشال اتفاق ستوكهولم.

ودعا المصدر مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن لاتخاذ الخطوات اللازمة من أجل الضغط على المليشيا الانقلابية، للتوقف فوراً عن هذه الانتهاكات والخروقات، والالتزام بالاتفاق الذي تقوده الأمم المتحدة بخصوص مدينة وموانئ الحديدة.