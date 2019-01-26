نيويورك تايمز: ترامب ومعاونوه أجروا 100 اجتماع مع مسئولين روس

أكدت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، أن عددا من رموز إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تواصلوا على نحو غير رسمي بالمسؤولين الروس عام 2016 قبل انتخاب ترامب رئيسًا للبلاد، علاوة على تواصله بشخصه مع بعض الشخصيات العامة الروسية.

وأرجعت الصحيفة معلوماتها لتقارير ووثائق قدمت للبنتاجون، علاوة على سجلات قانونية قدمت للمحكمة، على خلفية قضية التدخلات الروسية بالانتخابات الأمريكية.

وبحسب تحقيق استقصائي للصحيفة تم رصد ما يزيد عن 100 اجتماع بين مسؤولين روس وعدد من معاوني ترامب، كما رُصدت اتصالات هاتفية، ورسائل نصية، ورسائل بريد إلكتروني، ورسائل عبر موقع التدوينات القصيرة تويتر، بين الروس ومعاوني ترامب.

وشدد الصحيفة على أن ترامب مستمر في نفي هذه

الاتصالات على الرغم من تسريبات موقع ويكيليكس.

وأشارت الصحيفة إلى أن ترامب تواصل شخصيًا وخلال فترة الانتخابات الرئاسية الأمريكية، مع ملياردير روسي، سبق له استضافة

ومن بين الشخصيات التي تواصل معها ترامب خلال فترة الانتخابات الرئاسية، ملياردير روسي استضاف مسابقة ملكة جمال الكون مع ترامب في موسكو، وابنه إيمين.

وشددت الصحيفة الأمريكية على أن مستشار ترامب السابق جورج بابادوبولوس، أجرى اتصالات متعددة مع عملاء روسيين، قالوا :"إنهم يرغبون في ترتيب لقاءات بين ترامب أو حملته الانتخابية، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين".

في الوقت الذي أجرى فيه مدير حملة

ترامب الرئاسية بول مانافورت، اتصالات متعددة مع رجل الأعمال كونستانتين كيليمنيك، وهو شريك قديم لترامب، لديه ارتباطات وثيقة بالمخابرات الروسية، خلال الفترة التي خدم فيها في الحملة.

وأشارت الصحيفة إلى أن مانافورت كان يملك بيانات بحوث واستطلاعات سياسية مشتركة مع كيليمنيك، وأخبره أنه يمكن أن يقدم إحاطات خاصة في الحملة لصالح الروس، كما حضر اجتماع "برج ترامب".

وحول مايكل فلين قالت الصحيفة الأمريكية :" إن مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق بإدارة ترامب، أجرى عدة مباحثات مع السفير الروسي بأمريكا".

وحل صهر ترامب جاريد كوشنر، بقائمة الشخصيات الأمريكية التي تواصلت مع مسؤولين روس، بعد تواصله مع السفير الروسي كيسلياك، وبحث فتح قنوات اتصال مع الحكومة الروسية.

وأعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي اعتقال روجر ستون؛ مساعد ترامب المقرب، والذي شكل حلقو الوصل بين ترامب ومسؤولين روس، على خلفية اتهامه بقضية التدخلات الروسية بالانتخابات.