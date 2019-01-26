الجزائر: 101 مرشح محتمل للانتخابات الرئاسية حتى مساء اليوم

ارشيفية

وكالات

أعلنت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية الجزائرية، اليوم السبت، أنها تلقت 101 طلب للترشح لانتخابات الرئاسة المقرر إجراؤها يوم 18 أبريل القادم.

وذكرت وزارة الداخلية الجزائرية - في بيان اليوم - أنه تم استقبال 101 رسالة رغبة في الترشح منها 13 رسالة لرؤساء أحزاب سياسية و88 رسالة لمرشحين مستقلين، مشيرة إلى أن طالبي الترشح حصلوا على استمارات جمع التوقيعات تطبيقًا للأحكام القانونية، مؤكدة أن عملية الترشح تسير في ظروف جيدة.

كانت الرئاسة الجزائرية قد أعلنت

يوم 18 يناير الجاري، أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وقع مرسوما رئاسيا يتضمن استدعاء الهيئة الناخبة تحسبا للانتخابات الرئاسية التي ستجرى يوم 18 أبريل القادم.ومن بين رؤساء الأحزاب الراغبين في الترشح للانتخابات الرئاسية، عبد العزيز بلعيد رئيس "جبهة المستقبل"، علي بن فليس رئيس حزب "طلائع الحريات"، وعلي فوزي رباعين رئيس حزب "عهد 54"، بالإضافة إلى عبد الرزاق مقري رئيس "حركة مجتمعالسلم".ومن بين مسؤولي الأحزاب الذين ابدوا نيتهم في الترشح رئيس حزب التجمع الجزائري علي زغدود وعدول محفوظ عن حزب النصر الوطني وأحمد قوراية عن حزب جبهة العدالة والديمقراطية من أجل المواطنة وفتحي غراس عن الحركة الديمقراطية الاشتراكية وعمار بوعشة عن حركة الانفتاح ومحمد هادف عن الحركة الوطنية للأمل وسليم خالفة عن حزب الشباب الديمقراطي وبن قرينة عبد القادر عن حركة البناء الوطني وبلهادي عيسى عن جبهة الحكم الراشد.يذكر أن المجلس الدستوري أكد - في بيان يوم الأربعاء الماضي - أن أخر آجل لإيداع ملفات الترشح لانتخاب رئيس الجمهورية لدى المجلس سيكون يوم 3 مارس القادم.