لقاءات الحريري مع باسيل وجعجع : لا جديد

الامين العام لـ تيار المستقبل أحمد الحريري ممثلا الرئيس المكلف سعد الحريريفي الذكرى 11 لاستشهاد الرائد وسام عيد (محمود الطويل)

بدأ العد التنازلي لنهاية يناير، الموعد الافتراضي لإنجاز الحكومة الذي حدده الرئيس المكلف سعد الحريري، على أن يكون له كلام آخر، إذا بلغنا يوم الخميس المقبل بلا طائل ولا نتيجة في ضوء المعطيات المتوافرة حتى الآن.

إنما انتقلت الدوامة من بيروت إلى باريس، حيث تلاقي الرئيس الحريري مع وزير الخارجية جبران باسيل الآتي من مؤتمر دافوس ومع د.سمير جعجع الموجود منذ اسبوعين في العاصمة الفرنسية ومع الدوامة انتقلت عقدة اللقاء التشاوري السني وتنازع الحقائب.

ويضيف رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط إلى ذلك قائلا في تغريدة خواطر امس: هل تشكيل الحكومة اللبنانية مرتبط بإنجاز حكومة العراق، أم باتفاق أضنه، أم أصبحنا في مسار واحد مع ازمة فنزويلا مرورا باليمن؟ وهل الإطالة في انجاز الحكومة هي لإضعاف لبنان اقتصاديا وإنهاكه من اجل تعميم اليأس والفقر والهجرة؟

ويبدو من اخبار باريس المقلّة ان لقاء الحريري - باسيل لم ينتج حلا واضحا، لمسألة الثلث المعطل، التي يقول البعض ان باسيل تخلى عنه، فيما يقول آخرون ان التخلي عنه مشروط بتبديل الحقائب الوزارية من اجل اعطاء وزارة البيئة لتكتل لبنان القوي.

لكن الرئيس بري الذي آلت البيئة إلى كتلته يرفض التنازل عن البيئة، إلا مقابل وزارة الصناعة التي يتمسك بها جنبلاط، رافضا استبدالها بالإعلام او المهجرين.

في حين يرفض رئيس القوات اللبنانية سمير جعجع وصول عملية تبادل الحقائب إلى حياضه.

مصادر «المستقبل» اشارت الى ان الحسم الذي تحدث عنه الرئيس الحريري هو بمعناه الإيجابي، والذهاب الى تشكيل الحكومة في اسرع وقت، اما اذا كانت النتيجة سلبية فسيتقرر الموقف الواجب لاحقا، ويعتبر المستقبل ان عقدة تمثيل اللقاء التشاوري هي الأساس وليس إعادة تبادل الحقائب، فيما يرى فريق 8 آذار وعلى رأسه حزب الله ان المشكلة هي في الثلث الوزاري المعطل، الذي صرف الرئيس عون النظر عنه تسهيلا لتشكيل الحكومة، لكن هذه الفكرة لاتزال تراود الوزير باسيل.

الرئيس ميشال عون شدد أمام زواره امس على وجوب ان تبلغ المشاورات الجارية حول الحكومة محطة النهاية والتعجيل بولادتها، لأن وضع البلد لم يعد يتحمل المزيد من الوقت المهدور.

النائبة رولا الطبش عضو كتلة المستقبل، لفتت الى ان التفاؤل بقرب تشكيل الحكومة مصدره الرئيس المكلف استنادا الى معطيات لديه، لافتا الى تكتم الرئيس الحريري حول ما لديه من معطيات.

أما بالنسبة لتفعيل حكومة تصريف الأعمال فأشارت الطبش الى ان الرئيس المكلف متريث بخصوصه، لأسباب دستورية وسياسية.

ويذكر ان الرئيس عون يرفض هذا الطرح ويشدد على ملف تشكيل الحكومة.