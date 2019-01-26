كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الرئيس السوداني يبدأ زيارة للقاهرة غدا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يبدأ الرئيس السوداني عمر البشير زيارة لمصر غداً الأحد، تستمر ليوم واحد، ويصطحب معه وفداً يضم الدكتور فضل عبد الله فضل وزير رئاسة الجمهورية والدكتور الدرديري محمد أحمد وزير الخارجية والفريق أول صلاح عبد الله مدير جهاز الأمن والمخابرات الوطني.

ونقل موقع "24" عن السفير السوداني لدى القاهرة عبد المحمود عبد الحليم قوله: إن القمة السودانية المصرية تأتي في إطار الحراك السوداني العربي حالياً وخصوصية العلاقات السودانية المصرية حيث ستتناول الاجتماعات الموقف المتعزز للعلاقات السودانية المصرية والإنجازات التي تحققت منذ انعقاد اللجنة الرئاسية العليا بالخرطوم مؤخراً.

وأوضح عبد المحمود أن البشير سيحيط الجانب المصري بجهود السودان لحل النزاع في أفريقيا الوسطى بعد نجاح وساطته لحل الأزمة في جنوب السودان علماً بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيترأس الاتحاد الأفريقي بعد أسابيع قليلة.

وتشمل المباحثات إلى جانب أوضاع القارة الأفريقية التطورات فى المنطقة العربية خاصة سوريا وليبيا واليمن استباقاً لاجتماعات القمة العربية في مارس القادم بتونس.