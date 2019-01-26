كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طقس السعودية.. عواصف رعدية ومخاوف من فيضانات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حذر خبراء في الأرصاد الجوية بالسعودية من عواصف رعدية قوية ستضرب المملكة الاثنين والثلاثاء القادمين وتزداد قوتها تدريجيا، محذرين من تشكل فيضانات وسيول وموجات غبارية بعدد من المناطق.

وتشير المصادر إلى أن تلك الموجات ستبدأ في مدينة تبوك ليل الأحد على أن تتوسع لاحقا إلى جميع مناطق المملكة مصحوبة بالبرد الرعدي.

وتمتد العواصف تدريجيا إلى المدينة المنورة وشمال ووسط حائل، وتكون الأمطار شديدة مع تشكل السيول وربما الفيضانات على الأجزاء الغربية من منطقة تبوك والسيول المنقولة نحو السواحل.