كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر روسيا ترفع السرية عن وثائق فك حصار لينينجراد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفعت وزارة الدفاع الروسية السرية عن وثائق أرشيفية تتعلق بفك حصار مدينة لينينجراد السوفيتية، إبان الحرب الوطنية العظمى (1941-1945).

ونشرت وزارة الدفاع مجموعة كبيرة من الوثائق والمستندات النادرة، التي تسلط الضوء على تفاصيل تحرير المدينة المحاصرة.

وطالت غالبية الوثائق ما يسمى بـ "طريق الحياة"، وهو بحيرة لادوغا التي ربطت لينينجراد المحاصرة ببقية أجزاء البلاد.

وتناولت الوثائق مسألة إنشاء خط أنابيب وقود في قعر البحيرة، لإمداد الجيش السوفيتي الذي يدافع عن المدينة وسكانها بالمحروقات.

وأظهرت الوثائق خططا لإجلاء السكان المسالمين والجرحى والمرضى من الجنود من المدينة المحاصرة، والعمليات التي كانت تخوضها الغواصات السوفيتية في بحيرة لادوغا لحماية السفن التي نقلت السكان.

يذكر أن الحصار الذي دام 872 يوما، من 8 سبتمبر عام 1941 إلى 27 يناير عام 1944، يعد من أكثر صفحات الحرب الوطنية العظمى درامية، حيث راح ضحيته وبتأثير الجوع والبرد ونتيجة القصف الجوي والمدفعي الألماني نحو 1.5 مليون شخص.