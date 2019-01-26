كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر انفجار قرب دار سينما في العاصمة الكينية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصيب شخص واحد بجروح جراء انفجار وقع، مساء اليوم السبت، قرب دار سينما بإحدى ضواحي عاصمة كينيا نيروبي، حسبما أفادت "رويترز" نقلا عن التلفزيون المحلي.

وقالت الوكالة إن سبب الانفجار لم يتم اكتشافه بعد، مشيرة إلى أن الحادث وقع بعد أقل من أسبوعين من هجوم شنه متشددون إسلاميون على فندق في نيروبي، وخلف 21 قتيلا.