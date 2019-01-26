بعد الجدل.. هل يزور نتانياهو المغرب؟

أدت تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، خلال زيارته الأخيرة للتشاد، إلى توجيه الأنظار إلى المغرب، حين قال إنه سيزور مزيدا من الدول الإسلامية.

وقالت صحيفة «جيروزاليم بوست» إن المتحدث باسم مكتب نتانياهو رفض الإدلاء بتصريح حين سألته: «هل المقصود هو المغرب؟»، مؤكدا أنه لا يملك صلاحية الحديث عن دول لا تربط إسرائيل معها علاقات دبلوماسية.

وحرصت الصحيفة على الإشارة إلى أن الحديث عن هذه الزيارة، خاصة بعد حديث موقع «لوديسك» المغربي عن وجود تحضيرات لها، يأتي في الوقت الذي أقدم فيه المغرب على قطع علاقاته بإيران، متهما إياها بدعم جبهة البوليساريو الانفصالية.