مقتل 46 جزائريا وإنقاذ 444 آخرين..”القاتل الصامت” يفزع!

كشفت الحماية المدنية الجزائرية في بيان لها، اليوم السبت، عن أرقام كبيرة بخصوص عدد الوفيات بسبب سخانات الحمامات.

وقالت الحماية المدنية، إنه منذ بداية الشهر الجاري لقي 46 شخصا مصرعهم وتم إنقاذ 444 آخرين من موت محقق، وهي حصيلة ثقيلة تدق ناقوس الخطر.

وأوضحت، أنه خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، تم تسجيل وفات شخصين في ولاية بجاية، وتدخلت الحماية المدنية لتقديم الإسعافات الأولية لـ66 شخصا استنشقوا غاز أكسيد الكربون CO المنبعث من المدافئ وسخانات الماء، في كل من سطيف 16 شخصا، ميلة 8 أشخاص، البويرة 05 أشخاص، تيسمسيلت 7 أشخاص، خنشلة 12 شخصا، برج بوعريريج 04 أشخاص، قسنطينة 03 ـشخاص، تلمسان 05 أشخاص، جيجل 06 أشخاص.

وتؤكد الحماية المدنية أنها قامت بتقديم الإسعافات الأولية في عين المكان قبل نقلهم الى المستشفيات.