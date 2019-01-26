كلّ ما نويت أنسى | سماح مصطفى

القدس - بواسطة محمد عز العرب -

تغني سماح مصطفى أغنية "كل ما نويت أنسى" للفنان الإماراتي، من أصل إيراني-مصري حسين الجسمي؛ باستخدام تقنية "نسخة الغلاف" (Cover)، التي يؤدي فيها فنان أغنية لفنان آخر. تقنية "نسخة الغلاف" معروفة بين الموسيقيين المبتدئين والمحترفين لأداء الأغاني الهامة والمميزة.

سماح مصطفى مغنية ومعالجة نفسية بالموسيقى، تحمل شهادة البكالوريوس في الغناء والتربية الموسيقية، والماجستير في العلاج بالموسيقى.

كلمات الأغنية

أنا كل ما نويت أنسى

لك الذكرى ترجّعني

وترى للحين أنا أحبك

وأشوفك بين حين وحين

فراقك آه يا فراقك

كسر قلبي وعذبني

وأنا نذرٍ علي أبقى

أحبك لين يوم الدين

حبيبي تدري شو اللي فيك

في غيابك حيل تعّبني

أحسّك طرت من يدي

كذا فجأه بغمضة عين

ما حد غيرك يبكيني

وما حد غيرك يفرّحني

جميع الناس في قربي

وناطر جيتك للحين

فراقك آه يا فراقك

كسر قلبي وعذبني

وأنا نذرٍ علي أبقى

أحبك لين يوم الدين