الأخوة كفر مندا يهزم م. طمرة ويشعل المنافسة بالقمة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ألحق فريق الأخوة كفر مندا الخسارة بضيفه مكابي طمرة بنتيجة هدفين مقابل لا شيء، ضمن أحداث الجولة التاسعة عشر من دوري الدرجة الثانية بالمنطقة الشمالية "أ".

واستضاف الفريق المنداوي المباراة على ملعبه، وسط حضور المئات من المشجعين.

وانتهى شوط المباراة الأول بتقدم أصحاب الأرض بهدف سريع أحرزه اللاعب محمد أبو ريا بعد مرور 11 دقيقة على بداية اللقاء.

وخلال أحداث الشوط الثاني وتحديدًا في الدقيقة 74 عزز اللاعب محمد زيدان تفوق الفريق المنداوي بهدف ثاني.

وبهذا الفوز رفع الأخوة كفر مندا رصيده من النقاط إلى 39 نقطة وهو يحتل المركز الثاني بترتيب لائحة الدوري، في حين تجمد رصيد مكابي طمرة عند 42 نقطة وهو يتصدر ترتيب اللائحة.