هـ. كفر كنا يحقق فوزا ثمينا ويقترب من القمة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - فاز فريق هبوعيل كفر كنا في مباراته البيتية، اليوم السبت، على ضيفه أبناء زلفة بنتيجة هدفين نظيفين، ضمن أحداث الجولة السابعة عشر من دوري الدرجة الأولى بالمنطقة الشمالية.
وجرت أحداث المباراة على ملعب كفر كنا، وسط حضور العشرات من المشجعين.
وأسفر شوط المباراة الأول عن تقدم الفريق الكناوي بهدف مبكر أحرزه اللاعب محمد فودي بعد مرور 9 دقائق على بداية اللقاء.
وخلال أحداث الشوط الثاني وتحديدًا في الدقيقة 75 حسم اللاعب راضي خمايسي المباراة بهدف ثاني لصالح هبوعيل كفر كنا.
وبهذا الفوز رفع هبوعيل كفر كنا رصيده من النقاط إلى 23 نقطة وهو يحتل المركز السادس بترتيب لائحة الدوري، في حين تجمد رصيد أبناء زلفة عند 24 نقطة وهو يحتل المركز الرابع.
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