شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا تكشف عن عزمها فرض عقوبات جديدة على إيران والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:
كشف وزير الخارجية الفرنسي ”جان إيف لو دريان ” عن استعداد بلاده لفرض عقوبات جديدة على إيران ما لم يتحقق تقدم في محادثات بشأن برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني.
وقال وزير الخارجية إن فرنسا تريد أن تكبح طهران نشاطها الصاروخي، مضيفًا: ” نحن مستعدون، إذا لم تسفر المحادثات عن نتائج، لفرض عقوبات صارمة وهم يعرفون ذلك ” .
وفي هذا السياق رد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي ، بأن أي عقوبات جديدة من الدول الأوروبية ستؤدي إلى إعادة تقييم من جانب إيران لتعاملاتها مع تلك الدول.
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