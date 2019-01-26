شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا تكشف عن عزمها فرض عقوبات جديدة على إيران والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

كشف وزير الخارجية الفرنسي ”جان إيف لو دريان ” عن استعداد بلاده لفرض عقوبات جديدة على إيران ما لم يتحقق تقدم في محادثات بشأن برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني.

وقال وزير الخارجية إن فرنسا تريد أن تكبح طهران نشاطها الصاروخي، مضيفًا: ” نحن مستعدون، إذا لم تسفر المحادثات عن نتائج، لفرض عقوبات صارمة وهم يعرفون ذلك ” .

وفي هذا السياق رد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي ، بأن أي عقوبات جديدة من الدول الأوروبية ستؤدي إلى إعادة تقييم من جانب إيران لتعاملاتها مع تلك الدول.