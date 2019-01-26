شكرا لقرائتكم خبر عن نزوح عشرات الأسر اليمنية جراء مجزرة حوثية في مخيم لاجئين والان نبدء بالتفاصيل

جدة - الخليج 365-وكالات

نزحت عشرات الأسر اليمنية، السبت، من مخيم للنازحين، في حرض بمحافظة حجة شمال غربي البلاد، عقب قصف ميليشيات الحوثي للمخيم، والذي خلف عشرات الضحايا بينهم نساء وأطفال.

وتظهر الصور حالة النزوح القسرية لأهالي قريتي شليلة وبني الحداد الناجين من قصف الحوثيين في مديرية حرض.

وأفادت مصادر محلية أن النازحين فروا باتجاه الأراضي المفتوحة خشية تكرار القصف، وسط مناشدات لمنظمات الإغاثة بتوفير مأوى لهم ومساعدات عاجلة.

وذكرت المصادر أن عدد ضحايا قصف ميليشيات الحوثي على مخيم للنازحين في مديرية حرض ارتفع إلى تسعة قتلى، وأكثر من ثلاثين جريحاً بينهم أطفال ونساء.

ويأتي استهداف الميليشيات للمخيم بعد نحو أسبوعين من ارتكابها مجزرة بحق أهالي قرية شليلة، راح ضحيتها ثمانية مدنيين بينهم ستة أطفال وامرأتان.