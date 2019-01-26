شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «المراقبين» يستعرض ملامح الانتشار بالحديدة والان نبدء بالتفاصيل

ناقش الفريق الحكومي في لجنة إعادة الانتشار في محافظة الحديدة، اليوم في العاصمة المؤقتة عدن، رئيس لجنة المراقبين باتريك كاميرت، التطورات الجارية في ملف إعادة الانتشار في الحديدة استمرارًا لتنفيذ اتفاقات ستوكهولم.

واستعرض "باتريك"، جملة من المقترحات حول إمكانية انعقاد لقاء مشترك مستقبلًا يجمع الفريق الحكومي مع المتمردين الحوثيين وآلية التنسيق وتحديد زمان ومكان انعقاد اللقاء، بحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

وأشار رئيس فريق المراقبين إلى ملامح وآلية لإعادة الانتشار في الحديدة وكيفية إدارة موانئ البحر الأحمر وغيرها من المرافق والمؤسسات.

وأكد رئيس الفريق الحكومي في لجنة إعادة الانتشار اللواء الركن صغير حمود بن عزيز، جدية الفريق الحكومي في التعامل مع كافة البنود المتفق عليها مكتملة دون أي تجزئة أو تلكؤ.

وأشار إلى استعداد قوات الأمن التابعة للحكومة الشرعية على الانتشار الآمن وفق ما نصت عليه بنود اتفاقات السويد، داعيًا في السياق إلى سرعة البت في فتح الطرق والممرات بغرض تسهيل تنفيذ الأعمال الإنسانية ووصول الإغاثة للكثير من المناطق التي تعاني من ويلات الحرب والحصار الذي فرضته الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران.