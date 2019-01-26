شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس اللبناني السابق يستقبل سفير المملكة والان نبدء بالتفاصيل

استقبل رئيس الجمهورية اللبناني السابق ميشال سليمان، اليوم، في بيروت، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان وليد بن عبدالله وليد بخاري.

وجرى خلال اللقاء بحث عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، إضافة إلى الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة.