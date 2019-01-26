شكرا لقرائتكم خبر عن ترحيب أممي بالتصديق على تغيير اسم مقدونيا والان نبدء بالتفاصيل
وأشاد المبعوث الخاص للأمين العام المعني بالخلاف بين الدولتين ماثيو نيمينتز، بالحكومة والبرلمان اليونانيين لاتخاذ هذه الخطوة الرائدة.
وقال المبعوث الدولي نيمينتز، إن الاتفاق التاريخي بين الجارتين يفتح الباب أمام علاقة جديدة بينهما ويؤذن ببدء مرحلة جديدة من أجل تكريس السلام والأمن في منطقة البلقان.
وأعرب المبعوث الأممي عن تطلعه بإكمال العملية وفق ما ورد في الاتفاق، مؤكداً استمرار التزام الأمم المتحدة بالعمل مع الجانبين.
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