شكرا لقرائتكم خبر عن العراق تتصدى لمحاولة تسلل إرهابيين من سوريا والان نبدء بالتفاصيل
وأوضحت قيادة عمليات محافظة الأنبارغرب العراق في بيان، أنه بناء على معلومات استخبارية, تم رصد تحركات الإرهابيين في الجانب السوري بنية التسلل باتجاه منطقة "الباغوز" القريبة من الحدود العراقية السورية, وتصدت قوة مشتركة لهذا التحرك مستخدمة المدفعية, مما أدى إلى إصابة عدد من الإرهابيين بإصابات مباشرة.
وفي بغداد، أحبطت القوة الأمنية محاولة تفجير عبوة ناسفة إلى جانب الطريق في منطقة عرصات الهندية وسط المدينة, وقامت القوات الأمنية بتفكيكها من دون إصابات بشرية أو اضرار مادية.
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