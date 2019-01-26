شكرا لقرائتكم خبر عن العراق تتصدى لمحاولة تسلل إرهابيين من سوريا والان نبدء بالتفاصيل

أحبطت قوة أمنية عراقية مشتركة، اليوم، محاولة تسلل قام بها تنظيم "داعش" الإرهابي باتجاه الحدود العراقية إنطلاقا من الأراضي السورية.

وأوضحت قيادة عمليات محافظة الأنبارغرب العراق في بيان، أنه بناء على معلومات استخبارية, تم رصد تحركات الإرهابيين في الجانب السوري بنية التسلل باتجاه منطقة "الباغوز" القريبة من الحدود العراقية السورية, وتصدت قوة مشتركة لهذا التحرك مستخدمة المدفعية, مما أدى إلى إصابة عدد من الإرهابيين بإصابات مباشرة.

وفي بغداد، أحبطت القوة الأمنية محاولة تفجير عبوة ناسفة إلى جانب الطريق في منطقة عرصات الهندية وسط المدينة, وقامت القوات الأمنية بتفكيكها من دون إصابات بشرية أو اضرار مادية.