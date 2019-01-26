عزا امين عام حزب الله اللبناني السيد حسن نصر الله، السبت، غيابه اعلاميا الشهرين السابقين الى عدم وجود مناسبات، فيما اكد أنه لم يتعرض لأية مشكلة صحية أبداً رغم دخوله العام الستين.
وقال نصر الله في حوار نقلته "قناة الميادين" وتابعته الخليج 365، "غبنا عن الظهور في الشهرين الماضيين لعدم وجود مناسبات"، لافتا الى أنه "من المضحك ما يتردد عن مرض ألمّ بي أو موت أو عن اجتماعات لحزب الله".
وأَضاف نصر الله، "لم أتعرض لأي مشكلة صحية أبداً رغم دخولي العام الستين"، مؤكدا أن "الانكفاء لا صلة له بالوضع الصحي ابدا وكل ما قيل هو أكاذيب".
كانت هذه تفاصيل خبر نصر الله: لم اتعرض لاي مشكلة صحية ابدا رغم دخولي العام الستين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.