نصر الله: لم اتعرض لاي مشكلة صحية ابدا رغم دخولي العام الستين

الخليج 365/ بغدادعزا امين عام حزب الله اللبناني السيد حسن نصر الله، السبت، غيابه اعلاميا الشهرين السابقين الى عدم وجود مناسبات، فيما اكد أنه لم يتعرض لأية مشكلة صحية أبداً رغم دخوله العام الستين.

وقال نصر الله في حوار نقلته "قناة الميادين" وتابعته الخليج 365، "غبنا عن الظهور في الشهرين الماضيين لعدم وجود مناسبات"، لافتا الى أنه "من المضحك ما يتردد عن مرض ألمّ بي أو موت أو عن اجتماعات لحزب الله".



وأَضاف نصر الله، "لم أتعرض لأي مشكلة صحية أبداً رغم دخولي العام الستين"، مؤكدا أن "الانكفاء لا صلة له بالوضع الصحي ابدا وكل ما قيل هو أكاذيب".