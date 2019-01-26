الفريق الحكومي اليمني: جادون في تنفيذ بنود اتفاق ستوكهولم

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد الفريق الحكومي اليمني في لجنة إعادة الانتشار بمحافظة الحديدة، السبت، أن الحكومة الشرعية جادة في تنفيذ جميع بنود اتفاق ستوكهولم دون تجزئة أو تلكؤ.

وناقش الفريق، خلال لقائه في العاصمة المؤقتة عدن، رئيس لجنة المراقبين باتريك كاميرت، التطورات الجارية في ملف إعادة الانتشار في الحديدة استمرارا لتنفيذ اتفاقات ستوكهولم.

ووفقا لوكالة سبأ الرسمية، فقد جرى، خلال اللقاء، بحث مستجدات الأوضاع على صعيد محافظة الحديدة، ومساعي الجنرال باتريك وما تمخض عن لقائه مؤخرا في العاصمة السعودية الرياض بالرئيس عبدربه منصور هادي.

وأكد رئيس الفريق الحكومي في لجنة إعادة الانتشار اللواء الركن صغير حمود بن عزيز، جدية الفريق الحكومي في التعامل مع جميع البنود المتفق عليها مكتملة دون أي تجزئة أو تلكؤ، مشيرا إلى استعداد قوات الأمن التابعة للحكومة الشرعية للانتشار الآمن وفق ما نصت عليه بنود اتفاقات السويد.

ودعا رئيس الفريق الحكومي إلى سرعة البت في فتح الطرق والممرات بغرض تسهيل تنفيذ الأعمال الإنسانية ووصول الإغاثة للكثير من المناطق التي تعاني من ويلات الحرب والحصار الذي فرضته المليشيات الحوثية.

من جانبه، استعرض باتريك، جملة من المقترحات حول إمكانية انعقاد لقاء مشترك مستقبلا يجمع الفريق الحكومي مع المتمردين الحوثيين، وكيفية التنسيق وتحديد زمان ومكان انعقاد اللقاء، متطرقا إلى ملامح وآلية إعادة الانتشار في الحديدة، وكيفية إدارة موانئ البحر الأحمر وغيرها من المرافق والمؤسسات.

ومن المقرر أن ينتقل رئيس لجنة التنسيق والمراقبة الأممية إلى مدينة الحديدة لاستئناف عمله بعد أنباء عن تقديم استقالته جراء تعنت الحوثيين في تنفيذ اتفاق ستوكهولم.

وزار كاميرت العاصمة السعودية الرياض، الأربعاء الماضي، رفقة المبعوث الأممي مارتن جريفيث، والتقى الرئيس هادي، لإطلاعه على العراقيل التي يضعها الحوثيون أمام تنفيذ اتفاق ستوكهولم.