مقتل محتج عراقي وإصابة 10 عقب اقتحام ثكنة عسكرية تركية بدهوك

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قُتل عراقي وأصيب 10 آخرون، السبت، في اقتحام محتجين عراقيين لثكنة عسكرية تركية في مدينة دهوك العراقية.



وقال سكان ومسؤولون أكراد إن شخصا لقي حتفه وأُصيب 10 أشخاص آخرون على الأقل، عندما اقتحم محتجون معسكرا للجيش التركي قرب دهوك في إقليم كردستان العراق، وأحرقوا دبابتين ومركبات أخرى.

وأكد كبير المسؤولين في قطاع الصحة بإقليم كردستان العراق أنه لم يتضح بعد سبب حالة الوفاة التي حدثت، موضحا أن انفجارات عديدة نجمت عن تفجير المركبات والمعدات.



وذكر مسؤول كردي في منطقة دهوك أن المتظاهرين كانوا يحتجون على ضربة جوية تركية في الآونة الأخيرة أسفرت عن مقتل 5 مدنيين.



كان محتجون عراقيون سيطروا على الثكنة العسكرية وأحرقوا محتوياتها والمعدات العسكرية، بعد فرار الجنود الأتراك من الموقع، حسب ما نشره موقع أخبار العراق.



وأشار الموقع الإخباري العراقي إلى أن عددا من الجنود الأتراك وقعوا في أيدي المحتجين العراقيين، فيما أصيب اثنان من مسؤولي المخابرات التركية بجروح، وأن الطائرات التركية تحلق في سماء المنطقة.

