روسيا: تعيين دبلوماسي أمريكي بفنزويلا محاولة للسيطرة

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المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا
اعتبرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن تعيين دبلوماسي أمريكي سابق مسئولا عن استعادة الديمقراطية في فنزويلا، محاولة للسيطرة المباشرة على الوضع السياسي في هذا البلد، قائلة: "هذه محاولة من واشنطن لفرض سيطرة مباشرة على الوضع السياسي في فنزويلا، ففي العراق عملوا على استعادة الديمقراطية، وفي ليبيا أيضا، لكن في سوريا لم يتمكنوا، أو بالأحرى لم يسمح لهم بذلك، والآن فنزويلا"، جاء ذلك في منشور على حسابها عبر موقع "فيسبوك"، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، اليوم السبت.
وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، قد أعلن أمس الجمعة، تعيين الدبلوماسي السابق اليميني إليوت أبرامز، مسؤولا في وزارة الخارجية عن الجهود الأمريكية "لاستعادة الديمقراطية في فنزويلا".واعتبر وزير خارجية فنزويلا خورخي أريسا، أمس الجمعة، أن موقف موسكو الداعم للشرعية في كاراكاس ينطلق من احترامها للقانون
واعتبر وزير خارجية فنزويلا خورخي أريسا، أمس الجمعة، أن موقف موسكو الداعم للشرعية في كاراكاس ينطلق من احترامها للقانون الدولي، مشيدا بالجهود الدبلوماسية الروسية التي أدانت تصرفات أمريكا في بلاده، قائلا: "لقد عبرت موسكو عن هذه الآراء، احتراما للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومبادئه الأساسية، وأن فنزويلا مهتمة بمواصلة تطوير العلاقات الاقتصادية مع روسيا، ونشدد على أن علاقات التعاون بين روسيا وفنزويلا عميقة ومخلصة، فلذلك هناك رغبة دائمة بمنحها المرونة لتعزيز مشاريعنا". (التفاصيل)
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