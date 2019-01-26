انت الان تتابع روسيا: تعيين دبلوماسي أمريكي بفنزويلا محاولة للسيطرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا

اعتبرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن تعيين دبلوماسي أمريكي سابق مسئولا عن استعادة الديمقراطية في فنزويلا، محاولة للسيطرة المباشرة على الوضع السياسي في هذا البلد، قائلة: "هذه محاولة من واشنطن لفرض سيطرة مباشرة على الوضع السياسي في فنزويلا، ففي العراق عملوا على استعادة الديمقراطية، وفي ليبيا أيضا، لكن في سوريا لم يتمكنوا، أو بالأحرى لم يسمح لهم بذلك، والآن فنزويلا"، جاء ذلك في منشور على حسابها عبر موقع "فيسبوك"، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، اليوم السبت.

وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، قد أعلن أمس الجمعة، تعيين الدبلوماسي السابق اليميني إليوت أبرامز، مسؤولا في وزارة الخارجية عن الجهود الأمريكية "لاستعادة الديمقراطية في فنزويلا".واعتبر وزير خارجية فنزويلا خورخي أريسا، أمس الجمعة، أن موقف موسكو الداعم للشرعية في كاراكاس ينطلق من احترامها للقانون