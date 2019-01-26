الان تتابع ضجّة في مصر بسبب “طفل البلكونة”.. والنيابة تخلي سبيل الأم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أخلت النيابة العامة في مصر، قبل قليل، سبيل والدة “طفل البلكونة” بضمان محل إقامتها عقب انتهاء التحقيقات وسلمت النيابة الطفل لوالده بعد أخذ التعهد اللازم عليه بحسن رعايته وعدم تعريض حياته للخطر.

وأثار فيديو “طفل البلكونة”، ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ ضاع مفتاح الشقة، فدفعت الأم بطفلها عبر النافذة إلى “البلكونة” لفتحه، وكان عليه أن يغامر بحياته.

وظل الطفل يبكي ويتوسلها طيلة الفيديو بينما الأم كانت في حالة غضب ولامبالاة وأخذت تنهال بالضرب على ابنها بعدما فشل في الدخول للشقة.

وشكلت النيابة صباح اليوم مع بدء التحقيقات، لجنة من وزارة التضامن لفحص الحالة الاجتماعية للأسرة وتسلمت منذ قليل تقرير اللجنة بأن الأسرة لا تؤذي أطفالها والأم تعمل للإنفاق عليهم، فأمرت بإخلاء سبيلها من ديوان قسم شرطة ثالث أكتوبر ما لم تكن مطلوبة على ذمة قضايا آخرى.

وكانت وزارة الداخلية المصرية قد نجحت في تحديد هوية السيدة ونجلها، عقب تداول مقطع فيديو لها وهي تقوم بإجباره على التسلق من نافذة سلم بطابق مرتفع وكاد أن يسقط.

وقالت الوزارة في بيان على صفحتها بفيسبوك إنها رصدت “تداول مقطع فيديو يظهر خلاله سيدة تقوم بإجبار نجلها على التسلق من نافذة سلم عقار إلى شرفة شقة بطابق مرتفع كاد أن يسقط خلالها حتى تمكنت من سحبه لداخل النافذة مرة أخرى والتعدي عليه بالضرب”.

وأضافت “على الفور قامت أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة، بالاشتراك مع قطاع الأمن العام، بتشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة، وأسفرت جهود البحث عن تحديد المنطقة محل الواقعة”.

وتابعت “عقب اتخاذ الإجراءات اللازمة تم استدعاء المذكورة (هند ر. م – 35 عاما، عاملة نظافة) ونجلها (أسامة ع. أ – 13 عاما، طالب)، وبمناقشتهما قررت الأولى أنها حال عودتها من عملها فوجئت بقيام أبنائها بغلق الشقة وفقد المفتاح، فقامت بإجبار ابنها المذكور على التسلق لفتح باب الشقة من الداخل، إلا أنه لم يتمكن، وكاد أن يسقط فقامت بسحبه وتعدت عليه بالضرب، وأيد ابنها ذلك”.