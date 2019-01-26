الان تتابع قتيل وجرحى برصاص قوات الاحتلال في الضفة الغربية والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات
قتل فلسطينيا وأصيب 20 آخرين، السبت، في مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي وسط الضفة الغربية.
وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان، إن شابا فلسطينيا قتل وأصيب 20 آخرين بالرصاص الحي في قرية المغيّر شرقي رام الله، إثر المواجهات مع قوات الاحتلال.
وأضافت أن سيارات الإسعاف استلمت عددا من الإصابات، وإن المواجهات ما زالت مستمرة.
وقال شهود عيان إن المواجهات اندلعت عقب اقتحام مستوطنين للقرية من الجهة الشمالية، وإطلاقهم الرصاص الحي على المواطنين.
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