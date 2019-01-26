كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير خارجية فنزويلا: عرض مادورو للحوار مع واشنطن لا يزال قائماً والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أبلغ وزير خارجية فنزويلا، مجلس الأمن الدولي، اليوم السبت، أن الرئيس نيكولاس مادورو، لا يزال يأمل في إقامة قنوات اتصال وحوار مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

واعترفت واشنطن بزعيم المعارضة خوان جوايدو رئيساً مؤقتاً لفنزويلا، ودعت مادورو، الاشتراكي الذي يتولى السلطة منذ عام 2013، إلى التنحي.

وقال وزير الخارجية خورخي أرياثا، في اجتماع بالمجلس بشأن فنزويلا، بناء على طلب الولايات المتحدة: "نيتنا هي إقامة اتصالات وحوار مع حكومة الرئيس ترامب. لا يزال هذا العرض مطروحاً على الطاولة. هذا ما سعينا إليها منذ أول يوم لنا في السلطة".

ورفض أرياثا المطالب المفروضة على بلاده من الخارج، بما في ذلك المهلة الزمنية التي حددتها دول أوروبية، لإجراء انتخابات رئاسية جديدة في غضون ثمانية أيام، قائلاً إنه "ليس هناك قوة يمكن أن تملي على أمتنا مصيرها".

وأضاف "فنزويلا لن تسمح لأي شخص بفرض أي قرار أو أمر علينا".

واستطرد وزير الخارجية الفنزويلي قائلاً: "سنواصل المضي قدماً في مسار ديمقراطيتنا".

وأشار أرياثا في كلمته إلى تقارير إعلامية أمريكية، وتغريدات لنائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، ووزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، بوصفها دليل على أن واشنطن تقف وراء محاولة الانقلاب التي قادها خوان جوايدو.