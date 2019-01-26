كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المبعوث الأمريكي: تقدم كبير في المحادثات مع طالبان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال المبعوث الأمريكي في المحادثات مع حركة طالبان الأفغانية، إنه تم إحراز تقدم كبير اليوم السبت في المفاوضات الهادفة إلى إنهاء الحرب الطويلة المستمرة في أفغانستان.

وكتب الممثل الأمريكي الخاص للمصالحة الأفغانية زلماي خليل زاد على تويتر بعد 6 أيام من المحادثات مع طالبان في قطر "الاجتماعات التي جرت هنا كانت مثمرة أكثر مما كانت في السابق، لقد أحرزنا تقدماً كبيراً بشأن قضايا حيوية".