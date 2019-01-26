كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ٢٫٧ مليون معتمر وصلوا إلى السعودية منذ بدء الموسم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وكشفت مصادر في وزارة الحج والعمرة السعودية أن عدد المعتمرين القادمين إلى المملكة منذ بدء الموسم حتى قبل يومين، تجاوز ٢٫٧ مليون معتمر، حيث أصدرت تأشيرات عمرة لـ٣٫٢ معتمر.

وعن عدد المعتمرين ودولهم، فأكد مؤشر العمرة الأسبوعي أن أكثر الأعداد جاءت من باكستان 729117، تليها إندونيسيا 478513، بعدها الهند 325838، ثم اليمن 158453، وخامسا ماليزيا 151453 معتمرا.

وتأتي بعدها كل من: تركيا 109049، ومصر 102،479، والجزائر 98636، والأردن 73270، وبنجلاديش 69045 معتمرا.

وذكر أن عدد المعتمرين المتأخرين عن المغادرة بلغ 2332، بنسبة 0.09 % من إجمالي القادمين، حسب صحيفة الوطن السعودية.

