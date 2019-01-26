كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ٢٫٧ مليون معتمر وصلوا إلى السعودية منذ بدء الموسم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وعن عدد المعتمرين ودولهم، فأكد مؤشر العمرة الأسبوعي أن أكثر الأعداد جاءت من باكستان 729117، تليها إندونيسيا 478513، بعدها الهند 325838، ثم اليمن 158453، وخامسا ماليزيا 151453 معتمرا.
وتأتي بعدها كل من: تركيا 109049، ومصر 102،479، والجزائر 98636، والأردن 73270، وبنجلاديش 69045 معتمرا.
وذكر أن عدد المعتمرين المتأخرين عن المغادرة بلغ 2332، بنسبة 0.09 % من إجمالي القادمين، حسب صحيفة الوطن السعودية.
كانت هذه تفاصيل خبر ٢٫٧ مليون معتمر وصلوا إلى السعودية منذ بدء الموسم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الفجر وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.