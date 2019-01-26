كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تجمع المهنيين السودانيين يدعو إلى تظاهرات جديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دعا تجمع المهنيين السودانيين الذي يقود الاحتجاجات ضد الرئيس عمر البشير، إلى تظاهرات ليلية في جميع أنحاء البلاد اليوم السبت، وإلى تظاهرات جديدة خلال الأيام القليلة المقبلة.

ويشهد السودان تظاهرات مناهضة للحكومة منذ أكثر من شهر.

واندلعت التظاهرات بعد قرار الحكومة زيادة أسعار الخبز ثلاثة أضعاف، وتحولت إلى دعوات في أنحاء البلاد إلى إنهاء حكم البشير المستمر منذ ثلاثة عقود.

وقال مسؤولون إن نحو 30 شخصاً قتلوا في الاحتجاجات التي تحولت إلى اشتباكات عنيفة، بينما تقول جماعات حقوقية أن عدد القتلى يزيد عن 40 شخصا من بينهم عاملون في المجال الطبي وأطفال.

ودعا تجمع المهندسين في بيان السكان في جميع أنحاء البلاد إلى الخروج في تظاهرات ليل السبت قرب مناطقهم السكنية.

كما دعا المحتجون إلى تنظيم اعتصامات في جميع ساحات المناطق الأحد، تليها تظاهرات يومية حتى يوم الأربعاء.

ومع أن هذا التجمع الذي يضم أطباء ومهندسين ومعلمين لا يزال غير معروف لدى البعض، إلا أن دعواته أدت إلى خروج آلاف المتظاهرين إلى الشوارع في مدن البلاد من بينها الخرطوم وأم درمان.