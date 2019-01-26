كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر روسيا ترفض التدخلات في فنزويلا.. وتعلن استعدادها لإيجاد تفاهم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وقالت في بيان أصدرته اليوم،: «إن الأحداث الجارية في فنزويلا تثير قلقا متزايدا. وترد معلومات من عدة عواصم أوروبية حول طرحها شروطا تحذيرية على السلطات الشرعية في كراكاس بإجراء ما سمي بانتخابات ديمقراطية نزيهة وشفافة في غضون 8 أيام، وهذه المطالب تأتي رفقة تهديدات بالاعتراف بالمعارض خوان جوايدو رئيسا جديدا للدولة».
وأضافت: «من اللافت أن هذه التسريبات تحمل طابعا منسقا ومدبرا علما أنها تأتي قبل ساعات معدودة من جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة طلبت الولايات المتحدة عقدها لمناقشة الأوضاع في فنزويلا. ومن الواضح للعيون أن كل ذلك وراءه عصا مايسترو واشنطن».
وأضافت الوزارة: «يستمر التدخل الفظ في الشؤون الداخلية لدولة ذات سيادة». من الضروري إنهاء هذا الأمر».
وأكدت الخارجية الروسية في هذا السياق «الاستعداد للإسهام في إيجاد تفاهم بين القوى السياسية المسؤولة في فنزويلا لمصلحة ضمان السلم الداخلي والهدوء مع حل المهمات الاجتماعية الاقتصادية الحيوية في أسرع وقت ممكن»، مشيرة إلى جاهزيتها للتعاون مع «الدول الأخرى التي تشارك هذا النهج».
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