كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فتح وحماس تعربان عن استعدادهما لتلبية الدعوة الروسية لإتمام ملف المصالحة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت حركتا "فتح" و"حماس" استعدادهما لتلبية الدعوة الروسية بعقد جلسات حوار في موسكو الشهر المقبل لإتمام ملف المصالحة، فمن جانبها رحبت حماس وأبدت استعدادها لها، وقال الناطق باسم الحركة، حازم قاسم، إنه خلال اللقاء الأخير بين السفير الروسي وبين قيادات الحركة تم توجيه الدعوة لعقد حوار لإعادة ترتيب البيت الوطني الفلسطيني.

وتابع قاسم في تصريحات لمراسل فضائية الغد، محمد أبوناموس، أن موقف حماس واضح وأن الحركة مع أي جهد يؤدي إلى انهاء الانقسام وتوحيد البيت الفلسطيني على أساس تطبيق ما تم الاتفاق عليه من اتفاقات المصالحة، خاصة اتفاق القاهرة 2011.

ومن جانبه، أوضح الناطق باسم "فتح"، عاطف أبو سيف، أن الحركة ترحب بأي فكر وأية دعوة تعمل على اقناع "حماس" بتنفيذ الاتفاقيات التي وقعت عليها، مؤكداً أن أزمة المصالحة ليست في اللقاءات أو الاجتماعات، بل في رفض حماس تنفيذ الاتفاقيات السابقة.