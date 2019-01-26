البطولة العربية.. الرجاء ينهزم بهدفين بميدانه أمام النجم التونسي ويقترب من الإقصاء – صور

تلقى فريق الرجاء البيضاوي هزيمة قاسية على يد فريق النجم الساحلي التونسي بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما، عشية اليوم السبت، بالمجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالرباط، برسم إياب ربع نهائي البطولة العربية للأندية.

ودخل الفريق التونسي بقوة منذ بداية اللقاء، محاولا فرض أسلوب لعبه والسيطرة على متوسط الميدان، غير أن سيطرته لم تحمل أية خطورة على مرمى الحارس محمد بوعميرة.

ومنذ الدقيقة العاشرة بسط الفريق الأخضر سيطرة طفيفة على اللعب، وكان هو الطرف الأقوى، كما حاول الاقتراب من مرمى الفريق التونسي معتمدا على انسلالات زكرياء حدراف وسفيان رحيمي، غير أنه لم يخلق فرص حقيقية للتسجيل، لينتهي النصف الأول بدون أهداف.

وفي النصف الثاتي، فاجأ الفريق التونسي الجميع بهدف على عكس مجرى اللعب، في الدقيقة 57، بواسطة إيهاب المساكني مستغلا خطأ في دفاع الفريق الأخضر.

هذا الهدف، حرك الخط الأمامي للرجاء، وخلق العديد من الفرص الخطيرة، خاصة بواسطة بدر بانون في الدقيقة 72، ومحسن ياجور، في الدقيقة 78، لكن الأولى صدها القائم، والثانية وجدت حارسا تونسيا يقضا.

وفي الوقت الذي كثف فيه الفريق الأخضر من هجماته من أجل التعديل، قام الفريق الضيف بهجمة مرتدة، في الدقيقة 89، تمكن من خلالها من توقيع الهدف الثاني بواسطة اللاعب فراس بلعربي، لتنتهي المباراة بهزيمة الرجاء بهدفين دون رد، ويقترب الفريق الأخضر بشكل كبير من مغادرة البطولة.