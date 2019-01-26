بعد معاناة مع ورم كبير.. فريق طبي تركي ينجح في إعادة الابتسامة إلى وجه الطفلة المغربية غزلان -صور

تكللت العملية الجراحية التي أجرتها الطفلة المغربية غزلان، اليوم السبت، في مدينة إسطنبول التركية، بالنجاح وذلك بعد معاناة الطفلة مع ورم غطى جزء كبير من وجهها.

وأشرف طاقم طبي متنوع التخصصات بمستشفى “ACIBDEM”، في مدينة اسطنبول، على تفاصيل العملية الجراحية، التي دامت أكثر من 4 ساعات، لاستئصال ورم تكون نتيجة انحباس في الأوعية الدموية في الوجه.

ومن المنتظر أن تجري الطفلة غزلان عملية جراحية ثانية، بعد بلوغها السنة والنصف من عمرها، وهي عملية تجميلية لإزالة ما خلفته العملية الأولى من أثار على الوجه.

يشار أن جمعية “سند الأجيال” بمدينة أكادير، تبنت قضية الطفلة غزلان منذ وجودها بالمستشفى الجهوي الحسن الثاني، قبل أن تقوم بالتنسيق مع جمعية فرنسية وعدد من أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، قصد تقسيم المهام ومساندة الطفلة.