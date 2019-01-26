الـPJD يقترح 9 أسماء لـ3 مؤسسات دستورية.. أبرزهم: أفتاتي والإدريسي وأمكراز..وأيضا مناضلا يهوديا

في مبادرة هي الأولى من نوعها، اقترح فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، مناضلا حقوقيا يهوديا، لعضوية إحدى المؤسسات الدستوري، بالإضافة إلى أسماء 8 شخصيات من الحزب، رُفعت أسمائهم للأمانة العامة قصد اقتراح ثلاثة أسماء من بينها لعضوية ثلاث مؤسسات دستورية.

وعلم “اليوم 24” من مصدر حزبي مسؤول، أن فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، اقترح ثلاث أسماء لعضوية المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وهم عبد الصمد الإدريسي، عضو هيئة المحامين بمكناس، وعزيزة البقالي، رئيسة منتدى الزهراء للمرأة المغربية، ثم عبد الحفيظ اليونسي، أستاذ القانون الدستوري.

واقترح الفريق ثلاث أسماء لعضوية الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة، منهم المناضل الحقوقي سيون أسيدون والقيادي المثير للجدل عبد العزيز أفتاتي.

كما اقترح الفريق ثلاث أسماء لعضوية المجلس الاستشاري للشباب، وهم سعد حازم، البرلماني السابق بلائحة “المصباح” للشباب، ومصطفى الخير، رئيس جمعية الرسالة للتربية والتخييم، ومحمد أمكراز، الكاتب الوطني لشبيبة العدالة والتنمية.

وسيكون أمام الأمانة العامة للحزب، اختيار اسم واحد لكل مؤسسة دستورية، حيث سيقدمهم الفريق لرئيس مجلس النواب، الذي طلب الفرق البرلمانية بتقديم مقترحات أسماء لعضوية الهيئات الدستورية الثلاث، في إطار عملية التشاور الني يقوم بها.