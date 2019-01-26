القدس - بواسطة محمد عز العرب - غيّب الموت، اليوم السبت، الملحن وعازف البيانو الفرنسي الحائز على ثلاث جوائز أوسكار ميشال لوغران، عن عمر يناهز 86 عاما، وفق ما أكدت كلير دو كاستيلان، والتي نظمت سلسلة من الحفلات الموسيقية المنفردة للوغران في الآونة الأخيرة.
واستذكرت دو كاستيلان لحظات لوغران صاحب مقطوعتي "مظلات شيربورغ" وأغنية "طواحين الهواء في عقلك"، وقالت: "كان على المسرح قبل شهرين، كان يعزف البيانو".
ووُلد لوغران في 24 شباط/ فبراير 1932 وفاز بثلاث جوائز للأوسكار، وخمس جوائز غرامي، وجائزتين كبيرتين في مهرجان كان السينمائي ضمن جوائز أخرى، وفقا لموقعه الرسمي.
وعمل لوغران مع مشاهير الغناء في هوليوود وبرودواي، فضلا عن مخرجي الموجة الجديدة الفرنسيين.
كانت هذه تفاصيل خبر الموتُ يُغيّب الملحن الفرنسي حائز الأوسكار ميشال لوغران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.