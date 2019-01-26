الموتُ يُغيّب الملحن الفرنسي حائز الأوسكار ميشال لوغران 

القدس - بواسطة محمد عز العرب - غيّب الموت، اليوم السبت، الملحن وعازف البيانو الفرنسي الحائز على ثلاث جوائز أوسكار ميشال لوغران، عن عمر يناهز 86 عاما، وفق ما أكدت كلير دو كاستيلان، والتي نظمت سلسلة من الحفلات الموسيقية المنفردة للوغران في الآونة الأخيرة.

واستذكرت دو كاستيلان لحظات لوغران صاحب مقطوعتي "مظلات شيربورغ" وأغنية "طواحين الهواء في عقلك"، وقالت: "كان على المسرح قبل شهرين، كان يعزف البيانو".

ووُلد لوغران في 24 شباط/ فبراير 1932 وفاز بثلاث جوائز للأوسكار، وخمس جوائز غرامي، وجائزتين كبيرتين في مهرجان كان السينمائي ضمن جوائز أخرى، وفقا لموقعه الرسمي.

وعمل لوغران مع مشاهير الغناء في هوليوود وبرودواي، فضلا عن مخرجي الموجة الجديدة الفرنسيين.