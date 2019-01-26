انت الان تتابع تفاصيل خبر البشير يزور مصر في ثاني جولة له منذ اندلاع الاحتجاجات ضد حكمه والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في السبت 26 يناير 2019 08:22 مساءً - يجرى الرئيس السوداني عمر البشير، يوم غد الأحد، زيارة قصيرة إلى القاهرة، يعقد خلالها قمة مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي.

وفي تصريح لوكالة "الأناضول" التركية السفير السوداني عبدالمحمود عبدالحليم: "نعم يقوم رئيس الجمهورية عمر البشير بزيارة ليوم واحد لمصر غدًا الأحد"، مشيراً إلى عقد قمة بين البلدين.

وأوضح أن وفد البشير سيضم، فضل عبد الله فضل، وزير شؤون الرئاسة، والدرديري محمد أحمد وزير الخارجية، والفريق أول صلاح عبد الله مدير جهاز الأمن والمخابرات الوطني.

وأشار إلى أن القمة تأتي "في إطار الحراك السوداني العربي حالياً، وخصوصية العلاقات السودانية المصرية".

ولفت إلى أن "المباحثات ستشمل أوضاع القارة الإفريقية، وتطورات المنطقة العربية خاصة سوريا وليبيا واليمن".

من جهتها أكدت الرئاسة السودانية، مساء اليوم، في بيان لها أن "الزيارة تستغرق يوماً واحداً وتشمل مباحثات مع السيسي، حول العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك".

ولم تعلن الرئاسة المصرية عن تفاصيل الزيارة المرتقبة، التي الثانية للبشير منذ اندلاع احتجاجات بالسودان، في 19 ديسمبر الماضي.

والثلاثاء الماضي، أجرى البشير زيارة إلى قطر استغرقت يومين، هي الأولى له خارجياً منذ بدء موجة الاحتجاجات المنددة بالأوضاع الاقتصادية والمطالبة برحيله في 19 ديسمبر الماضي.