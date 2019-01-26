شكرا لقرائتكم خبر عن متظاهرون يحرقون ثكنة عسكرية تركية بكردستان العراق والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أقدم متظاهرون كرد غاضبون على حرق ثكنة عسكرية تركية بمحافظة دهوك في إقليم كردستان العراق، وذلك ردا على قصف تركي أوقع ضحايا بين المدنيين.

وأكد مسؤول طبي مقتل محتج خلال اقتحام القاعدة العسكرية التركية في شمال العراق.

ووفقا لـ”العربية نت” فإن الثكنة العسكرية تقع بالقرب من المناطق الحدودية مع تركيا، وتحديدا في ناحية شيلادزى بدهوك.

وسيطر المتظاهرون على الموقع العسكري التركي، وأفادت أنباء من هناك عن وقوع إصابات في صفوف المتظاهرين الغاضبين الذين اقتحموا مقر الثكنة العسكرية التركية في دهوك.

وبحسب المصادر، فإن التظاهرة جاءت بعد سقوط قتلى مدنيين في قصف تركي على أحد مواقع حزب العمال الكردستاني المناوئ لتركيا.