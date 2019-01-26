روسيا: يجب إنهاء التدخل المستهتر في شؤون فنزويلا

دعت روسيا إلى ضرورة إنهاء "التدخل الخارجي المستهتر" في شؤون فنزويلا، مؤكدة استعدادها للإسهام في إيجاد تفاهم بين القوى السياسية المسؤولة في هذه البلاد التي تمر بأزمة سياسية حادة.
وقالت الخارجية الروسية، في بيان أصدرته اليوم السبت: "إن الأحداث الجارية في فنزويلا تثير قلقا متزايدا. وترد معلومات من عدة عواصم أوروبية حول طرحها شروطا تحذيرية على السلطات الشرعية في كراكاس بإجراء ما سمي بانتخابات ديمقراطية نزيهة وشفافة في غضون 8 أيام، وهذه المطالب تأتي رفقة تهديدات بالاعتراف بالمعارض خوان غوايدو رئيسا جديدا للدولة".
وتابعت الخارجية الروسية: "من اللافت أن هذه التسريبات تحمل طابعا منسقا ومدبرا علما أنها تأتي قبل ساعات معدودة من جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة طلبت الولايات المتحدة عقدها لمناقشة الأوضاع في فنزويلا. ومن الواضح للعيون أن كل ذلك وراءه عصا مايسترو واشنطن".
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