مقتل قيادي حوثي في البيضاء.. ورفع جاهزية القوات البحرية اليمنية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قتل قيادي ميداني حوثي، السبت، وأصيب 5 من مرافقيه، بنيران الجيش اليمني في محافظة البيضاء، فيما وجهت وزارة الدفاع القوات البحرية برفع جاهزيتها القتالية.

وأسفرت محاولة تسلل فاشلة لمليشيا الحوثي في جبهة قانية في البيضاء وسط اليمن عن مقتل القيادي الحوثي أبوفهد الريامي، وإصابة 5 من مرافقيه بجروح متفاوتة، بحسب وكالة سبأ الرسمية.

في سياق منفصل، وجه الفريق الركن بحري عبدالله النخعي، رئيس هيئة الأركان العامة، قيادة القوات البحرية اليمنية باستكمال بناء القوات بشكل يواكب التطورات العسكرية ورفع جاهزيتها القتالية.

وشدد النخعي على أهمية الضبط والربط والانضباط العسكري في القوات البحرية اليمنية والعمل بروح الفريق الواحد والتحلي باليقظة العالية وروح المسؤولية.





جاء ذلك خلال اجتماع ضم رئيس هيئة الأركان العامة وقيادات القوات البحرية والقاعدة البحرية بالعاصمة المؤقتة عدن، وحضره نائب قائد القوات البحرية اليمنية العقيد سعد عوض، وقائد القاعدة البحرية في عدن العقيد الركن أحمد اليافعي.

وأشاد بما حققته القوات البحرية اليمنية بتنفيذها جزءا من مهامها لتأمين السواحل البحرية للمحافظات الساحلية المحررة من ميناء نشطون وحتى باب المندب.

وثمنت "الدفاع اليمنية" الدعم الذي تقدمه قوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية وإسناد من دولة الإمارات العربية المتحدة للحكومة الشرعية والجيش الوطني.