قتيل و6 جرحى برصاص الاحتلال الإسرائيلي بالضفة الغربية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قتل شخص وأصيب 6 آخرون بالرصاص الحي، إثر اشتباكات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنين، في إحدى القرى بالقرب من رام الله، وسط الضفة الغربية.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن مجمع فلسطين الطبي استقبل المصابين، ومن بينهم إصابة خطيرة، وأخرى بالرصاص الحي في الفم وحالته مستقرة.

وكانت مجموعة من المستوطنين اقتحمت أطراف قرية المغير شمال شرق رام الله.



وأطلق المستوطنون النيران بصورة مباشرة صوب الفلسطينيين الذين حاولوا التصدي لهم، قبل أن تقتحم قوات الاحتلال القرية وتساند المستوطنين بإطلاق النيران وقنابل الصوت والغاز المسيّل للدموع.