الان تتابع بسبب الغارات المتكررة.. أهالي بلدة عراقية يقتحمون معسكرا تركيا ويحرقونه والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تسببت الغارات التركية والقصف المدفعي على الأراضي العراقية، في غضب أهالي بلدة عراقية تسمى شيلادزي في محافظة دهوك، اليوم، فأقدموا على اقتحمام معسكر للقوات التركية والاستيلاء عليه، ما أسفر عن مصرع شخص، حسبما أفادت مصادر لسكاي نيوز.

وفر الجنود الأتراك من المعسكر، ويقول المسؤولون المحليون إنه بسبب القصف الجوي التركي المتكرر يتعرض سكان الناحية للموت والقتل، فضلا عن الخسائر المادية الكبيرة التي لحقت بمناطقهم.

يذكر أن المعسكر التركي موجود هناك منذ عام 1997 عندما دخلت القوات التركية إقليم كردستان، بحجة الفصل بين قوات الحزب الديمقراطي وقوات الاتحاد الوطني على خلفية الاقتتال الداخلي بين الحزبين الحاكمين في الإقليم.

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