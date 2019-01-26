الان تتابع سفارة المملكة في أستراليا تحذر رعاياها من “حريق الغابات” والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حذرت سفارة المملكة في العاصمة الاسترالية “كانبرا” جميع المواطنين الموجودين في مدينة “بيرث” وعلى الأخص منطقة جاندابوب (Jandabup)، بضرورة توخي الحيطة والحذر نظراً للحريق الذي اندلع الْيَوْمَ السبت الموافق ٢٦ يناير ٢٠١٩م في الغابات الواقعة شمال بيرث.

وقالت السفارة: “نأمل من الجميع اتباع تعليمات الحكومة الأسترالية بهذا الشأن وعند الحاجة يمكن التواصل مباشرة مع قسم شؤون السعوديين: ٠٠٦١٤٣٢٢٥٧٢٧٧ أو مركز الاتصال الموحد لشؤون السعوديين في الخارج: ٠٠٩٦٦٩٢٠٠٣٣٣٤”.