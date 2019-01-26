الان تتابع غدًا.. البشير يزور القاهرة ويعقد قمة مع السيسي والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل يستقبل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، غدا، الرئيس السوداني عمر البشير، وفقا لما أعلنه سفير السودان في مصر للوكالة الفرنسية الرسمية.
وقال السفير عبد المحمود عبد الحليم: “يصل الرئيس عمر البشير الأحد في الصباح، ثم يعقد قمة مصرية-سودانية مع الرئيس المصري في قصر الاتحادية منتصف النهار”.
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