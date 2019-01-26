أعلن المبعوث الأميركي في المحادثات مع "حركة طالبان" الأفغانية، زلماي خليل زاد، بعد ستة أيام من المحادثات مع "طالبان" في قطر، أنّ "الاجتماعات الّتي جرت هنا كانت مثمرة أكثر ممّا كانت في السابق. لقد أحرزنا تقدّمًا كبيرًا بشأن قضايا حيوية".
وبيّن "أنّنا سنبني على هذا التقدّم ونستأنف المفاوضات في وقت قريب"، لافتًا إلى أنّ "دور قطر كان بنّاءً وسهّل هذه الجولة من المحادثات". وأوضح أنّ "بعد 6 أيام في الدوحة، أتوجّه إلى أفغانستان لإجراء مشاورات، وأنّ أيّ اتفاق يجب أن يشمل محادثات بين الحكومة الأفغانية و"طالبان".
كانت هذه تفاصيل خبر المبعوث الأميركي إلى أفغانستان: أحرزنا تقدما كبيرا في المحادثات مع طالبان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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