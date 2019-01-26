الرئيس السوداني يزور القاهرة غدا حيث يعقد قمة ثنائية مع نظيره المصري

كشف سفير السودان في مصر عبد المحمود عبد الحليم، أنّ "الرئيس السوداني ​عمر البشير​، يصل صباح غد الأحد إلى ​القاهرة​، لعقد قمة مصرية- سودانية مع الرئيس المصري ​عبد الفتاح السيسي​، في ​قصر الاتحادية​".

وتعدّ مصر وجهة البشير الثانية منذ اندلاع الاحتجاجات قبل شهر ضدّ نظامه، حيث قام بزيارة الدوحة الأسبوع الماضي، ونقلت وسائل الاعلام القطرية خلالها عن الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني "تأكيده موقف بلاده الثابت في حرصها على وحدة السودان واستقراره".

وكان وزير الإعلام السوداني بشارة جمعة، قد أعلن أمس "زيارة مرتقبة للبشير​، إلى دولة ​الكويت"​، مشيرًا إلى أنّ "الزيارة تأتي في إطار جولة للبشير إلى دول عربية عدّة".