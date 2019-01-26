كشف سفير السودان في مصر عبد المحمود عبد الحليم، أنّ "الرئيس السوداني عمر البشير، يصل صباح غد الأحد إلى القاهرة، لعقد قمة مصرية- سودانية مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في قصر الاتحادية".
وتعدّ مصر وجهة البشير الثانية منذ اندلاع الاحتجاجات قبل شهر ضدّ نظامه، حيث قام بزيارة الدوحة الأسبوع الماضي، ونقلت وسائل الاعلام القطرية خلالها عن الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني "تأكيده موقف بلاده الثابت في حرصها على وحدة السودان واستقراره".
وكان وزير الإعلام السوداني بشارة جمعة، قد أعلن أمس "زيارة مرتقبة للبشير، إلى دولة الكويت"، مشيرًا إلى أنّ "الزيارة تأتي في إطار جولة للبشير إلى دول عربية عدّة".
كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس السوداني يزور القاهرة غدا حيث يعقد قمة ثنائية مع نظيره المصري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.