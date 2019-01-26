شدّد وزير الخارجية الفنزويلية خورخي أريازا، على أنّ "الولايات المتحدة الأميركية حرّضت على إجراء انقلاب في فنزويلا"، مركّزًا على "وجوب إدانة ما تفعله الولايات المتحدة في بلدنا، ولا يحتاج الأمر إلى أدلة".
ولفت في كلمة له خلال جلسة طارئة لمجلس الأمن لمناقشة الوضع في فنزويلا، إلى أنّ "استخدام القوة ضدّ بلادي مخالفة لكلّ القوانين والأعراف"، منوّهًا إلى أنّ "الجيش الفنزويلي دافع عن الدستور والانقلاب لم ينجح".
وبيّن "أنّنا لا نفهم موقف أوروبا التابع لأميركا"، مشيرًا إلى أنّ "الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يكرّس وقته لمهاجمة فنزويلا، بدل أن يهتمّ بمطالب جماعة السترات الصفر".
كانت هذه تفاصيل خبر وزير خارجية فنزويلا: أميركا حرضت على إجراء انقلاب في بلدنا لكنه لم ينجح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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