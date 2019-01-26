وزير خارجية فنزويلا: أميركا حرضت على إجراء انقلاب في بلدنا لكنه لم ينجح

شدّد وزير الخارجية الفنزويلية خورخي أريازا، على أنّ "​الولايات المتحدة الأميركية​ حرّضت على إجراء انقلاب في ​فنزويلا​"، مركّزًا على "وجوب إدانة ما تفعله الولايات المتحدة في بلدنا، ولا يحتاج الأمر إلى أدلة".

ولفت في كلمة له خلال جلسة طارئة ل​مجلس الأمن​ لمناقشة الوضع في فنزويلا، إلى أنّ "استخدام القوة ضدّ بلادي مخالفة لكلّ القوانين والأعراف"، منوّهًا إلى أنّ "الجيش الفنزويلي دافع عن الدستور والانقلاب لم ينجح".

وبيّن "أنّنا لا نفهم موقف ​أوروبا​ التابع لأميركا"، مشيرًا إلى أنّ "الرئيس الفرنسي ​إيمانويل ماكرون​ يكرّس وقته لمهاجمة فنزويلا، بدل أن يهتمّ بمطالب جماعة السترات الصفر".