أفادت "​غرفة التحكم المروري​" التابعة لقوى الأمن الداخلي، بـ"وقوع جريح نتيجة ​حادث صدم​ محلة ​السهيلة​ - الطريق الداخلية قرب دير "سانت تريز". ولفتت إلى "وقوع جريح جراء تصادم بين سيارتين على أوتوستراد بشري، وآخر اثر حادث صدم على طريق عام اردة - ​زغرتا​".

كانت هذه تفاصيل خبر جريحان نتيجة حادثي صدم في السهيلة وزغرتا وثالث بتصادم على أوتوستراد بشري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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